  • Noticiário das 19h
  • 08 out, 2025
Depressão Alice atinge Espanha, mas não deve afetar Portugal

08 out, 2025 - 08:10 • João Malheiro

Espanha com risco de inundações até domingo. Em território português, o fenómeno climático não terá "efeitos significativos".

A depressão Alice atinge Espanha a partir desta quarta-feira, prevendo-se chuvas fortes e persistentes.

O mau tempo deve afetar, sobre tudo, as comunidades espanholas de Valência, Andaluzia, Catalunha, Múrcia, Castela-Mancha e Aragão.

As autoridades locais avisam para o risco de inundações até domingo, apelando à prevenção da população.

Já Portugal não deve ser afetado pela depressão Alice. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que o fenómeno climático não terá "efeitos significativos".

No entanto, o IPMA alerta que, entre quinta-feira e sábado, "poderão ocorrer aguaceiros dispersos na região Sul durante a tarde, em especial no interior, não se descartando a ocorrência de trovoada".

"ALICE é o nome atribuído pela AEMET (Serviço Meteorológico espanhol) a uma depressão nos níveis médios e altos da atmosfera que às 22UTC de dia 8 de outubro se prevê centrada aproximadamente em 43°N e 02°W, em deslocamento para leste/sueste", descreve, ainda, o instituto.

