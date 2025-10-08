Ex-marido de Pelicot diz que “é indecente” alegado violador recorrer da sentença

“Ele sabia disso desde o início.” O ex-marido de Gisèle Pelicot — a francesa que foi violada por dezenas de homens a convite de Dominique enquanto estava sedada — considera indecente que um dos homens condenados por violação esteja a recorrer da sentença.

Dominique Pelicot esteve esta quarta-feira em tribunal, em Nîmes, França, onde defendeu que a tentativa de Husamettin Dogan, 44 anos, casado e pai de família, de anular a condenação “é indecente”, uma vez que sabia perfeitamente que Gisèle estava drogada. Dominique, segundo o próprio, terá dito a Dogan durante uma conversa telefónica: “Procuro alguém para abusar da minha mulher depois de eu a adormecer sem que ela saiba.”

E acrescentou: “Disse-lhe claramente ao telefone que não podia haver tabaco, nem perfume, que devia lavar as mãos, sem violência, e que seria filmado. Tudo isso deixava claro o estado dela. Tinha de se despir à entrada da cozinha, no pátio, porque se houvesse problema eu não queria que ele ficasse.”

No julgamento anterior, Pelicot admitiu ter drogado a mulher Gisèle e de ter convidado vários homens a violá-la. Esta quarta-feira voltou a reafirmar o mesmo: “Eles sabiam todos, todos vieram com a mesma intenção. Eu dizia sempre que ela estava sedada.”

Ainda segundo o ex-marido da vítima, ele e Dogan conheceram-se numa sala de conversação online chamada “contra a vontade dela”. Aí, alega, disse claramente a Dogan que drogava a mulher e procurava homens para a violar.

Pelicot foi condenado a uma pena de 20 anos de prisão — que cumpre, em isolamento, numa cadeia francesa de alta segurança — por ter drogado a mulher e ter convidado dezenas de homens a violá-la enquanto ela estava inconsciente, no quarto do casal, entre 2011 e 2020.

Dogan foi um dos 51 homens condenados pela violação de Gisèle Pelicot, de 72 anos. É o único que contesta a condenação. “Nunca tive intenção de violar aquela senhora”, disse durante o recurso.

Durante o testemunho desta quarta-feira, Pelicot revelou alguns detalhes sobre o momento em que Dogan esteve em sua casa, onde havia uma câmara para filmar o que se passava no quarto: “Pediu-me para levantar a perna da minha mulher e quis pôr-lhe a cabeça numa certa posição, porque ela não o conseguia fazer,” disse Pelicot, acrescentando que o homem "tirou prazer" de toda a situação.