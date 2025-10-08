Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Hamas e Israel trocaram lista de reféns e prisioneiros a libertar

08 out, 2025 - 09:15 • João Malheiro com agências

O processo de mediação indireta entre Israel e o Hamas decorre no Egito.

A+ / A-

O Hamas indicou esta quarta-feira que trocou uma lista de reféns a libertar por prisioneiros com Israel.

Segundo a Reuters, as negociações entre os dois lados do conflito na Faixa de Gaza prosseguem no Egito com "otimismo" por parte do Hamas.

O grupo militar refere que demonstrou a positividade necessária para chegar a bom porto num eventual acordo de paz, com base na proposta apresentada na semana passada pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

O processo de mediação indireta entre Israel e o Hamas começou no Egito após uma ronda preparatória em Doha, na qual também participou uma delegação turca.

A Turquia mantém relações estreitas com o movimento islamita palestiniano, que se recusa a classificar como "terrorista", e acolhe frequentemente dirigentes da sua ala política.

O ataque do movimento extremista palestiniano Hamas em 07 outubro de 2023 contra Israel matou 1.219 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelitas.

Os militantes do movimento, considerado terrorista pelos países ocidentais, fizeram ainda 251 reféns, 47 dos quais permanecem em Gaza. Destes, o exército israelita afirma que 25 morreram.

A ofensiva retaliativa israelita matou mais de 67 mil palestinianos nos últimos dois anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde em território controlado pelo Hamas, que as Nações Unidas consideram credíveis.

Além da campanha militar, Israel bloqueou o acesso a alimentos à população civil vítima da guerra.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 08 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026