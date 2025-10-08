Hamas e Israel trocaram lista de reféns e prisioneiros a libertar

O Hamas indicou esta quarta-feira que trocou uma lista de reféns a libertar por prisioneiros com Israel.

Segundo a Reuters, as negociações entre os dois lados do conflito na Faixa de Gaza prosseguem no Egito com "otimismo" por parte do Hamas.

O grupo militar refere que demonstrou a positividade necessária para chegar a bom porto num eventual acordo de paz, com base na proposta apresentada na semana passada pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

O processo de mediação indireta entre Israel e o Hamas começou no Egito após uma ronda preparatória em Doha, na qual também participou uma delegação turca.

A Turquia mantém relações estreitas com o movimento islamita palestiniano, que se recusa a classificar como "terrorista", e acolhe frequentemente dirigentes da sua ala política.

O ataque do movimento extremista palestiniano Hamas em 07 outubro de 2023 contra Israel matou 1.219 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelitas.

Os militantes do movimento, considerado terrorista pelos países ocidentais, fizeram ainda 251 reféns, 47 dos quais permanecem em Gaza. Destes, o exército israelita afirma que 25 morreram.

A ofensiva retaliativa israelita matou mais de 67 mil palestinianos nos últimos dois anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde em território controlado pelo Hamas, que as Nações Unidas consideram credíveis.

Além da campanha militar, Israel bloqueou o acesso a alimentos à população civil vítima da guerra.