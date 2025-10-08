Israel e Hamas aceitam primeira fase de plano de paz de Trump

08 out, 2025 - 23:59 • Fábio Monteiro
O Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, anunciou esta quarta-feira que Israel e o Hamas aceitaram a primeira fase de um plano de paz mediado sob a sua liderança.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Segundo publicação feita por Trump na rede social Truth Social, o acordo prevê a libertação de todos os reféns e a retirada das tropas israelitas até uma linha definida entre as partes.
“Estou muito orgulhoso por anunciar que Israel e o Hamas aprovaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isto significa que TODOS os reféns serão libertados em breve e que Israel retirará as suas tropas para uma linha acordada, como primeiros passos rumo a uma Paz forte, duradoura e eterna”, escreveu Trump.
No mesmo anúncio, o chefe de Estado norte-americano sublinha que o plano garante tratamento equitativo para todas as partes envolvidas e que se trata de um momento histórico.
“Este é um GRANDE dia para o Mundo Árabe e Muçulmano, Israel, todos os países vizinhos e os Estados Unidos da América”, afirma, agradecendo também aos países que desempenharam um papel de mediação.
“Agradecemos aos mediadores do Qatar, Egipto e Turquia, que trabalharam connosco para tornar este evento histórico e sem precedentes possível. BENDITOS SEJAM OS PACIFICADORES!”, conclui.
Entretanto, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar confirmou que os mediadores comunicaram às partes a aceitação integral dos termos da primeira fase do cessar-fogo no enclave de Gaza.
“Os mediadores anunciam que esta noite foi alcançado um acordo sobre todas as disposições e mecanismos de implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação de reféns israelitas e de prisioneiros palestinianos e à entrada de ajuda humanitária. Os detalhes serão anunciados mais tarde”, escreveu o porta-voz, numa mensagem publicada na rede social X.
Donald Trump abandonou um evento na Casa Branca ap(...)
O Hamas, através de um comunicado divulgado esta noite, apelou à comunidade internacional para que garanta a implementação do acordo por parte de Israel.
“Apelamos ao Presidente Trump, aos Estados garantes do acordo e a todas as partes árabes, islâmicas e internacionais que obriguem o governo de ocupação a cumprir plenamente as suas obrigações ao abrigo do acordo e a impedir que este se esquive ou atrase na sua implementação”, lê-se na nota do grupo palestiniano.
Pouco depois, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou que irá submeter o acordo à aprovação do Governo, com o objectivo de garantir o regresso dos reféns israelitas.
“É um grande dia para Israel”, disse Netanyahu, acrescentando que agradece a Donald Trump pelo empenho na libertação dos reféns.
Segundo a cadeia norte-americana "CNN", os reféns poderão começar a ser libertados já no sábado ou domingo.