Israel e Hamas aceitam primeira fase de plano de paz de Trump

O Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, anunciou esta quarta-feira que Israel e o Hamas aceitaram a primeira fase de um plano de paz mediado sob a sua liderança. Segundo publicação feita por Trump na rede social Truth Social, o acordo prevê a libertação de todos os reféns e a retirada das tropas israelitas até uma linha definida entre as partes. "Estou muito orgulhoso por anunciar que Israel e o Hamas aprovaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isto significa que TODOS os reféns serão libertados em breve e que Israel retirará as suas tropas para uma linha acordada, como primeiros passos rumo a uma Paz forte, duradoura e eterna", escreveu Trump.

No mesmo anúncio, o chefe de Estado norte-americano sublinha que o plano garante tratamento equitativo para todas as partes envolvidas e que se trata de um momento histórico. “Este é um GRANDE dia para o Mundo Árabe e Muçulmano, Israel, todos os países vizinhos e os Estados Unidos da América”, afirma, agradecendo também aos países que desempenharam um papel de mediação. “Agradecemos aos mediadores do Qatar, Egipto e Turquia, que trabalharam connosco para tornar este evento histórico e sem precedentes possível. BENDITOS SEJAM OS PACIFICADORES!”, conclui. Entretanto, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar confirmou que os mediadores comunicaram às partes a aceitação integral dos termos da primeira fase do cessar-fogo no enclave de Gaza. “Os mediadores anunciam que esta noite foi alcançado um acordo sobre todas as disposições e mecanismos de implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que levará ao fim da guerra, à libertação de reféns israelitas e de prisioneiros palestinianos e à entrada de ajuda humanitária. Os detalhes serão anunciados mais tarde”, escreveu o porta-voz, numa mensagem publicada na rede social X.