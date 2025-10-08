Menu
Johnson & Johnson condenada a pagar 966 milhões de dólares por caso de cancro ligado a talco

08 out, 2025 - 00:24 • Reuters

Júri nos Estados Unidos condenou a Johnson & Johnson a pagar 966 milhões de dólares por alegada ligação entre o seu pó de talco e um caso de cancro fatal. A empresa vai recorrer da decisão.

A+ / A-

A Johnson & Johnson foi condenada a pagar 966 milhões de dólares (cerca de 914 milhões de euros) à família de uma mulher que morreu de mesotelioma, após um júri em Los Angeles considerar que o pó de talco da empresa contribuiu para o desenvolvimento da doença.

Mae Moore, residente na Califórnia, morreu aos 88 anos em 2021. A família alegou que os produtos de talco da Johnson & Johnson continham fibras de amianto, substância associada ao desenvolvimento de mesotelioma, um tipo raro de cancro. O tribunal atribuiu 16 milhões de dólares em indemnização compensatória e 950 milhões em danos punitivos.

A decisão poderá ainda ser revista, já que o Supremo Tribunal dos EUA tem limitado o valor das indemnizações punitivas a um máximo de nove vezes o valor compensatório. Ainda assim, este é um dos maiores veredictos registados contra a farmacêutica no último ano.

"Planeamos recorrer imediatamente. Este veredicto é escandaloso e inconstitucional", afirmou Erik Haas, vice-presidente global de contencioso da Johnson & Johnson, acrescentando que o caso se baseou em "ciência falsa que nunca deveria ter sido apresentada ao júri".

A empresa insiste que os seus produtos são seguros, não contêm amianto e não causam cancro, tendo deixado de vender talco à base de pó nos EUA em 2020. Desde então, passou a utilizar uma fórmula com amido de milho.

A família da vítima considera, no entanto, que a justiça foi feita. "Esperamos que a Johnson & Johnson assuma finalmente responsabilidade por estas mortes sem sentido", disse Trey Branham, advogado da família de Moore.

Atualmente, a Johnson & Johnson enfrenta mais de 67 mil processos judiciais relacionados com alegações de que os seus produtos de talco provocaram cancro. A maioria dos casos diz respeito a cancro do ovário, sendo os casos de mesotelioma uma minoria, mas continuam a chegar a julgamento nos tribunais estaduais.

