Lecornu de saída: novo primeiro-ministro de França deve ser anunciado nas próximas 48 horas

O novo primeiro-ministro de França deve ser anunciado nas próximas 48 horas, anunciou esta quarta-feira o chefe do Governo demissionário, Sébastien Lecornu.

Existe neste momento uma maioria que é contra a dissolução do Parlamento e o cenário de eleições antecipadas pode ainda ser evitado, declarou Lecornu, em entrevista à estação de televisão France2.

"Eu disse ao Presidente da República [Emmanuel Macron] que a possibilidade de dissolução estava a afastar-se e que considero que a situação permite ao presidente nomear um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", afirmou o primeiro-ministro que pediu a demissão ao fim de apenas 27 dias no cargo.

Após o pedido de demissão, Sébastien Lecornu foi encarregado por pelo Presidente Macron de tentar um entendimento com a oposição para tentar evitar uma crise política.



