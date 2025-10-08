"Matar centenas de pessoas inocentes". Dois homens julgados por alegada conspiração contra comunidade judaica

Dois homens planearam um ataque inspirado no Estado Islâmico contra a comunidade judaica no noroeste da Inglaterra com o objetivo de "matar centenas de pessoas inocentes", declararam esta quarta-feira os procuradores britânicos. O julgamento está a decorrer no Tribunal da Coroa de Preston, no centro de Lancashire.

Walid Saadaoui, de 38 anos, e Amar Hussein, de 52 anos, são acusados de preparar atos terroristas, enquanto o irmão de Saadaoui, Bilel Saadaoui, de 36 anos, é acusado de omitir informações sobre atos de terrorismo.

O juiz Mark Wall garantiu aos jurados que este caso não está relacionado com o ataque mortal da semana passada a uma sinagoga em Manchester e que o momento do julgamento foi uma coincidência.

Walid já tinha posse, por via de contrabando, de duas espingardas de assalto, uma pistola automática, munições e outras armas quando foi detido em maio de 2024, segundo o procurador Harpreet Sandhu.