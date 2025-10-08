Menu
  Noticiário das 17h
  08 out, 2025
Terrorismo no Reino Unido

"Matar centenas de pessoas inocentes". Dois homens julgados por alegada conspiração contra comunidade judaica

08 out, 2025 - 17:04 • Reuters com Redação

Planeavam-se "danos inesquecíveis" como no ataque da sala de espetáculos "Bataclan", Paris, em 2015. Caso não está relacionado com o ataque mortal da semana passada a uma sinagoga em Manchester.

Dois homens planearam um ataque inspirado no Estado Islâmico contra a comunidade judaica no noroeste da Inglaterra com o objetivo de "matar centenas de pessoas inocentes", declararam esta quarta-feira os procuradores britânicos do caso. O julgamento está a decorrer no Tribunal da Coroa de Preston, no centro de Lancashire.

Walid Saadaoui, de 38 anos, e Amar Hussein, de 52 anos, são acusados de preparar atos terroristas, enquanto o irmão de Saadaoui, Bilel Saadaoui, de 36 anos, é acusado de omitir informações sobre atos de terrorismo.

O juiz Mark Wall garantiu aos jurados que este caso não está relacionado com o ataque mortal da semana passada a uma sinagoga em Manchester e que o momento do julgamento foi uma coincidência.

Walid já tinha posse, por via de contrabando, de duas espingardas de assalto, uma pistola automática, munições e outras armas quando foi detido em maio de 2024, segundo o procurador Harpreet Sandhu.

Segundo os mesmos, os arguidos procuravam fazer "danos inesquecíveis" com armamento semelhante ao utilizado num ataque na sala de espetáculos "Bataclan" em Paris de um grupo terrorista, o Daesh, em 2015.

Durante o julgamento, o procurador Sandhu referiu o ataque no "Bataclan" que causa mais de 130 mortos e um dos julgados interrompeu-o a gritar: "Quantos bebés?".

Os procuradores afirmam que os acusados "abraçam as visões do chamado Estado Islâmico" e que "estavam dispostos a arriscar as suas próprias vidas" para se tornarem mártires. A par disso, estavam dispostos a pretender "matar qualquer polícia ou agente de lei que se cruzasse no caminho".

Este julgamento pode durar mais doze semanas.

