“Nunca o vi”. Idoso encontrado morto em casa três anos após o falecimento

Mohand Alouche, de 85 anos, foi encontrado morto no seu apartamento em Montrouge, nos arredores de Paris, quase três anos após o falecimento. O corpo do idoso, que vivia sozinho, foi descoberto a 22 de setembro, quando oficiais de justiça e a polícia se dirigiram ao local para executar uma ordem de despejo.

Segundo as autoridades, não há indícios de crime. O Ministério Público de Nanterre confirmou que “os primeiros resultados da autópsia não permitem determinar a data exata da morte, mas não foram encontrados sinais de intervenção externa”. As suspeitas apontam para uma morte natural ocorrida há cerca de três anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Mohand Alouche vivia numa habitação social desde 2003, depois do encerramento do hotel onde residia. Nascido na Argélia, emigrou para França na década de 1970 para trabalhar na construção civil. Discreto e reservado, não tinha familiares conhecidos e raramente mantinha contacto com vizinhos ou instituições. As comunicações oficiais cessaram por completo em 2019, e o pagamento da renda foi interrompido em fevereiro de 2023 — o que levou à intervenção judicial que revelou o corpo.

Nem o cheiro, nem a ausência prolongada, nem a caixa de correio repleta levantaram suspeitas no prédio. “O homem do primeiro andar? Nunca o vi”, disse um dos vizinhos ao jornal Le Parisien. Outro afirmou: “Um homem completamente sozinho morreu aqui? Nunca imaginaríamos.”

Pierre Ludosky, presidente da associação Survivre à l’enfance, explicou ao Le Parisien que o idoso possivelmente sofria da síndrome de Diógenes — uma condição associada ao isolamento extremo e à acumulação compulsiva. “Os objetos não mentem, não traem. Tornam-se um refúgio para quem já não confia nos humanos”, observou Ludosky.

O caso vem lançar o debate sobre um problema crescente em França: o isolamento social entre idosos. De acordo com dados recentes da Fondation de France, quase um terço das pessoas com mais de 75 anos vive em situação de solidão severa.

Já o meio de comunicação francês “Aufeminin” sublinha que “todos os anos, dezenas de idosos são encontrados mortos em casa”.

Apesar de iniciativas locais para acompanhar moradores mais velhos, as medidas parecem insuficientes face à escala do problema. A tragédia de Mohand Alouche mostra bem a realidade e as consequências do envelhecimento em solidão.