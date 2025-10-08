Operadora da rede em Espanha alerta para risco de novo apagão

A operadora da rede elétrica espanhola alertou esta quarta-feira para o risco de um novo apagão - como o verificado em abril em Portugal e Espanha - e e apela ao regulador que introduza mudanças de procedimentos.

A Red Elétrica dá conta de flutuações de tensão nas duas últimas semanas, que podem afetar o abastecimento de energia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O operador do sistema assinala, na sua comunicação, que nas últimas duas semanas foram registadas variações bruscas de tensão no sistema elétrico peninsular espanhol, com potencial impacto na segurança do abastecimento caso não sejam implementadas as alterações propostas", refere o regulador CNMC, num comunicado divulgado esta quarta-feira.



De acordo com o jornal El Pais, o pedido de alteração de procedimentos acontece perante condições de operação semelhantes às da primavera passada, quando aconteceu o apagão que deixou toda a Península Ibérica sem fornecimento de eletricidade durante várias horas.

O CNMC explica que, de acordo com a informação facultada pelo operador Red Elétrica, "embora as variações rápidas de tensão registadas nas últimas duas semanas tenham estado sempre dentro dos limites estabelecidos, podem potencialmente desencadear desligamentos de consumo e/ou de produção que acabem por desestabilizar o sistema elétrico”.

O relatório final divulgado na semana passada concluiu que o apagão ibérico de 28 de abril foi provocado por uma sucessão de desligamentos súbitos de produção renovável, e subsequente perda de sincronismo com a rede continental europeia, segundo o painel de peritos que investiga o incidente.

[em atualização]