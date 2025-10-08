Menu
Paz à vista? Nota de Rubio antecipa possível fim da guerra em Gaza e viagem de Trump

08 out, 2025 - 23:28 • Fábio Monteiro com Reuters

Donald Trump abandonou um evento na Casa Branca após receber uma nota urgente de Marco Rubio sobre um possível acordo para pôr fim à guerra em Gaza. O presidente norte-americano indicou que poderá viajar para o Médio Oriente nos próximos dias.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu esta quarta-feira um evento na Casa Branca sobre o movimento Antifa, depois de receber um bilhete do secretário de Estado, Marco Rubio, com informações sobre o avanço nas negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

“Fui agora informado pelo secretário de que estamos muito perto de um acordo no Médio Oriente, e que vão precisar de mim rapidamente”, disse Trump aos jornalistas presentes no encontro.

O bilhete entregue por Rubio, captado pelos fotógrafos, continha a mensagem: “Muito perto. Precisas de aprovar um post no Truth Social em breve para poderes anunciar o acordo primeiro.”

Momentos depois, o presidente reforçou a urgência da situação: “Tenho de ir agora tentar resolver alguns problemas no Médio Oriente.”

Durante a sessão de perguntas e respostas, Trump foi questionado sobre uma eventual deslocação à região no fim-de-semana. “Pode ser que o faça”, disse, referindo que ainda não estava decidido.

Donald Trump admitiu esta quarta-feira que pode viajar para o Médio Oriente no domingo, para acompanhar negociações entre Israel e o Hamas. O presidente norte-americano diz que o acordo está “muito perto”.

