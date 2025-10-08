Recuperados corpos das quatro vítimas do colapso de um edifício no centro de Madrid

Os bombeiros terminaram esta madrugada os trabalhos de resgate no edifício que desabou no centro de Madrid, depois de recuperarem os corpos das duas últimas pessoas que ainda estavam desaparecidas.

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência do colapso parcial do edifício, situado na rua Hileras, no centro de Madrid.

Às 02h00 locais (01h00 em Lisboa), os bombeiros localizaram os dois últimos corpos nos escombros do edifício.

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, fontes da Emergencias Madrid disseram que apenas uma brigada de bombeiros se encontra no local do acidente.

A estrutura interior do edifício desabou e sete trabalhadores na obra de recuperação do prédio ficaram presos nos escombros.

Uma das pessoas resgatadas foi levada para o hospital, com ferimentos considerados graves, enquanto as outras duas são feridos considerados ligeiros.

O desabamento ocorreu por volta das 13h00 locais (12h00 em Lisboa).

O capataz da obra afirmou que estavam a trabalhar entre 30 e 40 pessoas nesse momento no edifício, que estava a ser recuperado para ser um hotel.