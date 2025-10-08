Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Recuperados corpos das quatro vítimas do colapso de um edifício no centro de Madrid

08 out, 2025 - 04:04 • Lusa

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência do colapso parcial do edifício.

A+ / A-

Os bombeiros terminaram esta madrugada os trabalhos de resgate no edifício que desabou no centro de Madrid, depois de recuperarem os corpos das duas últimas pessoas que ainda estavam desaparecidas.

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência do colapso parcial do edifício, situado na rua Hileras, no centro de Madrid.

Às 02h00 locais (01h00 em Lisboa), os bombeiros localizaram os dois últimos corpos nos escombros do edifício.

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, fontes da Emergencias Madrid disseram que apenas uma brigada de bombeiros se encontra no local do acidente.

A estrutura interior do edifício desabou e sete trabalhadores na obra de recuperação do prédio ficaram presos nos escombros.

Uma das pessoas resgatadas foi levada para o hospital, com ferimentos considerados graves, enquanto as outras duas são feridos considerados ligeiros.

O desabamento ocorreu por volta das 13h00 locais (12h00 em Lisboa).

O capataz da obra afirmou que estavam a trabalhar entre 30 e 40 pessoas nesse momento no edifício, que estava a ser recuperado para ser um hotel.

Ver Mais
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 08 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026