Trump diz que acordo entre Israel e Hamas está “muito perto”

08 out, 2025 - 20:51 • Fábio Monteiro com Reuters
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira que poderá viajar para o Médio Oriente no final desta semana, numa altura em que decorrem negociações para um acordo de troca de reféns por cessar-fogo entre Israel e o Hamas.
Falando aos jornalistas na Casa Branca, Trump indicou que a viagem poderá acontecer já no domingo. A decisão está dependente da evolução das conversações, que decorrem no Egipto.
“Posso ir para lá algures no final da semana, talvez no domingo, na verdade”, afirmou Trump. “Vamos ver, mas há uma grande probabilidade. As negociações estão a correr muito bem.”
O republicano de 79 anos indicou, no entanto, que (...)
O chefe de Estado norte-americano disse ainda que o seu grupo de negociadores considera que o acordo está “muito perto” de ser concretizado.
Desde o início da semana, mediadores norte-americanos, egípcios e do Qatar têm mantido encontros para tentar viabilizar uma proposta que contemple a libertação de reféns detidos em Gaza em troca de uma trégua temporária nos combates.