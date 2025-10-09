Menu
"Acabámos com a guerra em Gaza". Trump diz que reféns vivos serão libertados "segunda ou terça-feira"

09 out, 2025 - 17:33 • Catarina Santos com Reuters

Presidente dos Estados Unidos afirma que deverá viajar para o Egito quando o acordo oficial for assinado.

A+ / A-

O presidente dos Estados Unidos adiantou esta quinta-feira que os reféns ainda detidos pelo Hamas em Gaza deverão ser libertados na próxima "segunda ou terça-feira".

Um anúncio feito durante uma reunião de Donald Trump com o seu gabinete, na Casa Branca, para discutir o acordo alcançado esta quarta-feira. “Acabámos com a guerra em Gaza. Criámos a paz e acho que será uma paz duradoura”, sustentou o presidente.

Trump indicou ainda que tem intenção de estar no Egito quando o documento "oficial" do acordo de cessar-fogo for assinado e agradeceu aos mediadores do Qatar, Egipto e Turquia por “ajudarem a chegar a este dia incrível”.

Na mesma reunião, Trump adiantou que Gaza “vai ser lentamente reconstruída”, antevendo que “alguns países incríveis" se vão mobilizar, "investir muito dinheiro e cuidar das coisas”.

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza
"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

A reunião do gabinete de segurança de Israel, marcada para esta tarde, começou com 90 minutos de atraso. Do encontro deverá sair uma ratificação do acordo, incluindo a autorização para a libertação de prisioneiros palestinianos das prisões israelitas, como parte do que as autoridades descrevem como "a primeira fase do plano".

No final desse encontro, que conta com alguns ministros e pelos chefes das Forças Armadas, começa a contagem decrescente para o início do cessar-fogo em Gaza, que deverá começar 24 horas depois.

É esperado que o Hamas liberte os 20 reféns ainda vivos de uma só vez, 72 horas depois do início do cessar-fogo. Ao início desta tarde, uma porta-voz do governo israelita confirmou que, depois de todos os reféns serem libertados, o exército israelita vai controlar cerca de 53% da Faixa de Gaza.

Cessar-fogo em Gaza começa dentro de 24 horas. Hamas terá depois 72 horas para iniciar libertação dos reféns

Cessar-fogo em Gaza começa dentro de 24 horas. Hamas terá depois 72 horas para iniciar libertação dos reféns

Israel sublinha que depois deste período de 24 hor(...)

Depois do anúncio de um acordo quanto à primeira fase de um plano paz entre Israel e Hamas, arrancam esta quinta-feira os primeiros passos para cumprir a proposta apresentada pelo presidente dos Estados Unidos.

Outros elementos do acordo mais amplo não serão votados na quinta-feira, uma vez que o gabinete já endossou o que as autoridades chamam de "cinco princípios" do acordo de paz de Donald Trump, que define as etapas para o fim da guerra em Gaza.

As autoridades israelitas estimam que 20 reféns em Gaza estejam vivos e que os restantes 28 estarão mortos. O Hamas alega não saber do paradeiro de nove dos mortos.

