Cessar-fogo em Gaza começa dentro de 24 horas. Hamas terá depois 72 horas para iniciar libertação dos reféns

Haverá um cessar-fogo na Faixa de Gaza 24 horas depois da reunião do governo israelita, que está marcada para esta tarde, para validar o acordo com o Hamas.

Citada pela Reuters, a porta-voz do Executivo de Israel indicou há instantes que a primeira fase do plano de paz foi assinada esta manhã no Egito.

O estado israelita sublinha que, depois deste período de 24 horas terminar, o Hamas terá 72 horas para dar início à libertação dos reféns.

A porta-voz confirma, igualmente, que, depois de todos os reféns serem libertados, o exército israelita vai controlar cerca de 53% da Faixa de Gaza.

Depois do anúncio de um acordo quanto à primeira fase de um plano paz entre Israel e Hamas, arrancam esta quinta-feira os primeiros passos para cumprir a proposta apresentada pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.

O governo israelita deve reunir-se às 17h00, hora local (15h00 de Lisboa), seguindo-se uma reunião governamental uma hora depois.

A aprovação autorizará a libertação de prisioneiros palestinianos das prisões israelitas como parte do que as autoridades descrevem como "a primeira fase do plano".

Outros elementos do acordo mais amplo não serão votados na quinta-feira, uma vez que o gabinete já endossou o que as autoridades chamam de "cinco princípios" do acordo de paz de Donald Trump, que define as etapas para o fim da guerra em Gaza.

As autoridades israelitas estimam que 20 reféns em Gaza estejam vivos e que os restantes 28 estarão mortos. O Hamas alega não saber do paradeiro de nove dos mortos.

