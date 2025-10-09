Detido grupo suspeito de planear "ataque jihadista" contra políticos na Bélgica

Um grupo suspeito de planear um "ataque terrorista de inspiração jihadista" contra políticos belgas foi detido esta quinta-feira, avança o Ministério Público (MP) da Bélgica. O primeiro-ministro, Bart de Wever, era um dos alvos.

Foram detidas quatro pessoas suspeitas de integrar a célula terrorista, mas um dos indivíduos foi entretanto libertado, indica a Polícia Judiciária Federal. "As indicações contra o terceiro suspeito não foram suficientes para levá-lo sob custódia", referiu o MP.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Bélgica continua com nível de ameaça "grave", segundo um porta-voz da Unidade de Coordenação para Análise de Ameaças no país.

Até ao momento, sabe-se que o grupo queria utilizar um drone carregado de explosivos para realizar o ataque.

Os suspeitos têm 18, 23 e 24 anos e dois destes estão a ser interrogados pela polícia de Antuérpia.

Os políticos da Bélgica reagem com indignação e preocupação pelo estado da democracia. "Isso atinge os alicerces da nossa nossa democracia", manifesta a ministra da Justiça, Annelies Verlinden.

A polícia descobriu numa das quatro buscas domiciliares, perto da residência particular do primeiro-ministro belga, um dispositivo explosivo caseiro e uma impressora 3D.

Este ano já foram abertas cerca de 80 investigações de terrorismo na Bélgica, mais do que em todo o ano de 2024,