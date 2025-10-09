Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 09 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Terrorismo

Detido grupo suspeito de planear "ataque jihadista" contra políticos na Bélgica

09 out, 2025 - 18:22 • Reuters com Redação

Três suspeitos foram presos, um já foi libertado. Primeiro-ministro belga, Bart De Wever, era um dos alvos.

A+ / A-

Um grupo suspeito de planear um "ataque terrorista de inspiração jihadista" contra políticos belgas foi detido esta quinta-feira, avança o Ministério Público (MP) da Bélgica. O primeiro-ministro, Bart de Wever, era um dos alvos.

Foram detidas quatro pessoas suspeitas de integrar a célula terrorista, mas um dos indivíduos foi entretanto libertado, indica a Polícia Judiciária Federal. "As indicações contra o terceiro suspeito não foram suficientes para levá-lo sob custódia", referiu o MP.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Bélgica continua com nível de ameaça "grave", segundo um porta-voz da Unidade de Coordenação para Análise de Ameaças no país.

Até ao momento, sabe-se que o grupo queria utilizar um drone carregado de explosivos para realizar o ataque.

Os suspeitos têm 18, 23 e 24 anos e dois destes estão a ser interrogados pela polícia de Antuérpia.

Os políticos da Bélgica reagem com indignação e preocupação pelo estado da democracia. "Isso atinge os alicerces da nossa nossa democracia", manifesta a ministra da Justiça, Annelies Verlinden.

A polícia descobriu numa das quatro buscas domiciliares, perto da residência particular do primeiro-ministro belga, um dispositivo explosivo caseiro e uma impressora 3D.

Este ano já foram abertas cerca de 80 investigações de terrorismo na Bélgica, mais do que em todo o ano de 2024,

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 09 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

Detenções na flotilha humanitária motivam protestos po(...)