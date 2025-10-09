Menu
Embaixador de Israel. “Temos medo de que Hamas não cumpra acordo”

09 out, 2025 - 10:15 • João Cunha

O embaixador de Israel em Portugal diz que o país está em festa, com o anúncio da libertação dos reféns em poder do Hamas. Mas com receio que, “como de outras vezes”, o Hamas não cumpra o acordado. Espera que desta vez seja diferente e permita, no futuro, a criação de um estado palestiniano “que viva em paz” com Israel.

Ouça a entrevista completa do embaixador de Israel à Renascença

Oren Rozenblat fala por todo o país. “Nós estamos satisfeitos por este acordo permitir o regresso de todos os nossos reféns. Para nós isso é o mais importante e por isso estamos felizes”, diz o embaixador israelita em Portugal, a partir de Israel, onde se encontra.

“Nós estamos no tempo de festa [Sukkot, um dos feriados judaicos mais importantes] e queremos estendê-la com o regresso dos nossos reféns", diz, à Renascença.

Quanto às garantias que Israel pode avançar no sentido de cumprir o entendimento, Rozenblat prefere apontar para os palestinianos. “A minha questão é se os terroristas vão cumprir este acordo. Para nós, nós sempre trabalhamos com este acordo, mas nós temos medo. Estamos satisfeitos, mas não a cem por cento”.

Este é um acordo “que não tem dois lados iguais” explica.

“De um lado está um Estado com a democracia de Israel. Do outro lado, há palestinianos bárbaros e terroristas. Por isso, temos medo de que não cumpram este acordo a cem por cento. Vamos ver. Com terroristas, nunca há cem por cento de certeza que façam o que foi acordado”, defende.

Ainda assim, pensa que “com esta ajuda do Presidente Trump, dos Estados Unidos e de outros países árabes", este acordo "seja uma realidade".

Que solução de dois estados seja possível

Depois de salientar que os países árabes também concordaram que o Hamas não pode ser o governo na Faixa de Gaza, por serem terroristas que querem destruir o Estado de Israel”, Oren Rozenblat acredita que, sendo essa a vontade dos palestinianos, será possível a criação do Estado Palestiniano.

“Com certeza, essa é a ideia do Estado de Israel desde o início dos acordos de Oslo. Não queremos ser nós a tratar dos esgotos, saúde ou educação dos palestinianos. Precisamos de que, no futuro, os palestinianos possam decidir viver em paz, lado a lado com Israel”.

