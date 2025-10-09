"Este é um momento pelo qual esperámos muito tempo". Embaixadora da Palestina defende foco nas vítimas e na solução de dois estados

Antes de pensar na coexistência pacífica com Israel, é preciso cuidar das pessoas. Ideia defendida na Renascença pela embaixadora palestiniana em Lisboa.

"O meu povo em Gaza, mas também na Cisjordânia – mas especificamente em Gaza – precisa de tempo para chorar e enterrar os seus mortos, para ter acesso a assistência humanitária, para comer, para ser tratado. Tudo o que vier depois disso são detalhes."

Reagindo ao acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, Rawan Sulaiman sublinha que a única solução para o conflito está no reconhecimento de dois estados, de acordo com as regras do direito internacional. Só depois disso será possível pensar numa eventual futura relação pacífica com Israel, afirma.

Como recebeu a notícia do acordo para um cessar-fogo em Gaza?

Fez-me chorar. Estamos a falar de quase 80 anos de conflito. Quando me faz essa pergunta, a primeira coisa que me vem à cabeça é o meu povo em Gaza e o número enorme de mais de 67 mil pessoas que morreram: civis, crianças inocentes, jornalistas, funcionários das Nações Unidas.

A destruição e a devastação são horríveis. A beleza de Gaza foi destruída, não só nos últimos dois anos, mas durante os longos anos de ocupação. Portanto, este anúncio, embora tardio, é essencial e é uma necessidade para parar com esta loucura e contribuir para trazer vida a Gaza.

E no futuro, acredita na coexistência pacífica com Israel?

Acredito, antes de mais, que o que é necessário agora é o cumprimento do direito internacional, em particular do parecer consultivo do ano passado, que afirmou claramente que a ocupação é ilegal e deve terminar o mais rapidamente possível.

Acredito que é uma ilusão ainda confiar que a solução é militar. Nunca é. A solução é política e passa por abrir caminho para um horizonte que ponha fim à ocupação e à injustiça sob as quais vivemos há mais de 77 anos, devido às políticas ilegais e à presença de Israel no meu país.

Precisamos, portanto, que a solução de dois estados se concretize, para depois, então sim, falar sobre a paz. Para isso, é necessária a pressão da comunidade internacional e, em particular, do presidente Trump, que foi crucial. É a única maneira de obrigar Israel a cumprir a sua obrigação, sob o direito internacional, de parar com esta loucura, não apenas em Gaza, mas também na Cisjordânia. Precisamos de parar com isso.

Depois, poderemos falar sobre o tipo de relações [com Israel], porque acreditamos na solução de dois estados, com base no direito internacional e no direito do povo palestiniano à autodeterminação e à justiça. Se excluirmos a palavra justiça, é uma paz incompleta.

Sabe, este é um momento pelo qual esperámos muito tempo. O meu povo em Gaza, mas também na Cisjordânia – mas especificamente em Gaza – precisa de tempo para chorar e enterrar os seus mortos, para ter acesso a assistência humanitária, para comer, para ser tratado. Tudo o que vier depois disso são detalhes.

Quando falamos da solução para a guerra, uma das condições tem a ver com a saída do Hamas do poder em Gaza e a realização de eleições livres. Há razões para acreditar que este passo vai, de facto, efetivar-se, pondo fim ao controlo de Gaza por parte do Hamas?

Nós somos pessoas sérias, comprometidas com o direito internacional, não nos comprometemos com condições impostas por Israel, somos parceiros sérios da comunidade internacional. Estamos a dialogar com diferentes países.

A última reunião da Assembleia-Geral das Nações Unidas, realizada com sucesso em Nova Iorque, trouxe bons resultados, incluindo o reconhecimento do Estado da Palestina, até por parte de Portugal.

Depois, há a questão das eleições livres. Isso foi mencionado pelo meu Presidente [Mahmoud Abbas]. As eleições são uma das nossas principais prioridades e ele comprometeu-se a fazê-lo um ano após o fim desta guerra, porque, como sabe, as eleições precisam de preparação e devem ser realizadas. Isto é muito importante.

Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental constituem as fronteiras internacionais de um Estado palestiniano ao abrigo do direito internacional. Estamos empenhados em alcançar essa solução, ao abrigo do direito internacional.



