  • Noticiário das 15h
  • 10 out, 2025
Governo de Israel aprova acordo de cessar-fogo em Gaza

09 out, 2025 - 23:29 • Ricardo Vieira, com Reuters

Os combates devem parar nas próximas 24 horas. Os 48 reféns em poder do Hamas devem regressar a Israel nas 72 horas seguintes. Ministro Ben‑Gvir avisa que vai "desmantelar o Governo" se o grupo terrorista Hamas continuar a existir.

O Governo de Israel aprovou esta quinta-feira a primeira parte do plano de Trump para acabar a guerra com o Hamas na Faixa de Gaza.

O anúncio é do gabinete do primeiro-ministro israelita. "O Governo acaba de aprovar o enquadramento para a libertação de todos os reféns – vivos e mortos", afirmou Benjamin Netanyahu na rede social X.

A primeira fase do plano, proposto por Donald Trump, prevê um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, ao fim de dois anos de guerra e de milhares de mortos.

Os combates devem parar 24 horas após a aprovação pelo Governo de Israel.

Os 48 reféns em poder do Hamas devem regressar a Israel nas 72 horas seguintes. Estima-se que cerca de duas dezenas de reféns estejam vivos.

O líder do Hamas no exílio, Khalil Al-Hayya, afirmou ter recebido garantias dos Estados Unidos e de outros mediadores de que a guerra chegou ao fim.

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

Entretanto, Itamar Ben‑Gvir, o ministro israelita da Segurança Nacional, de extrema‑direita, alertou esta quinta‑feira que o seu partido, o Poder Judaico, vai exigir a demissão do Governo do primeiro‑ministro, Benjamin Netanyahu, a menos que o Hamas seja definitivamente desmantelado.

"Se o governo do Hamas não for desmantelado, ou se apenas nos disserem que foi desmantelado quando, na realidade, continua a existir sob outra forma — o Poder Judaico vai desmantelar o Governo", afirmou Ben‑Gvir em comunicado divulgado antes da reunião do gabinete de Netanyahu destinada a aprovar um plano de cessar‑fogo em Gaza e libertação de reféns.

Força conjunta de paz com 200 militares dos EUA fora de Gaza

Os Estados Unidos vão destacar 200 militares para integrar uma força conjunta com o objetivo de estabilizar a situação na Faixa Gaza, mas sem presença de tropas norte-americanas no território palestiniano, anunciaram esta quinta-feira dois altos responsáveis dos EUA.

Falando à agência Reuters sob condição de anonimato, os responsáveis explicaram que os 200 soldados constituirão o núcleo da força-tarefa, que incluirá representantes das Forças Armadas do Egito, do Qatar, da Turquia e, provavelmente, dos Emirados Árabes Unidos.

A localização exata das tropas norte-americanas ainda não foi definida, mas está previsto que estas venham a estabelecer um centro de controlo conjunto e a integrar outras forças de segurança que irão operar em Gaza, com o objetivo de coordenar-se com o exército israelita e evitar confrontos.

"Não está prevista a entrada de tropas norte-americanas em Gaza", garantiu um dos responsáveis.

As autoridades norte-americanas esperam que o acordo relativo a Gaza, uma vez implementado, contribua para reduzir as tensões na região e crie condições para retomar negociações destinadas a novos acordos de normalização entre Israel e países árabes.

