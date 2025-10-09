Governo de Israel aprova acordo de cessar-fogo em Gaza

O Governo de Israel aprovou esta quinta-feira a primeira parte do plano de Trump para acabar a guerra com o Hamas na Faixa de Gaza.

O anúncio é do gabinete do primeiro-ministro israelita. "O Governo acaba de aprovar o enquadramento para a libertação de todos os reféns – vivos e mortos", afirmou Benjamin Netanyahu na rede social X.

A primeira fase do plano, proposto por Donald Trump, prevê um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, ao fim de dois anos de guerra e de milhares de mortos.

Os combates devem parar 24 horas após a aprovação pelo Governo de Israel.

Os 48 reféns em poder do Hamas devem regressar a Israel nas 72 horas seguintes. Estima-se que cerca de duas dezenas de reféns estejam vivos.

O líder do Hamas no exílio, Khalil Al-Hayya, afirmou ter recebido garantias dos Estados Unidos e de outros mediadores de que a guerra chegou ao fim.



Entretanto, Itamar Ben‑Gvir, o ministro israelita da Segurança Nacional, de extrema‑direita, alertou esta quinta‑feira que o seu partido, o Poder Judaico, vai exigir a demissão do Governo do primeiro‑ministro, Benjamin Netanyahu, a menos que o Hamas seja definitivamente desmantelado.

"Se o governo do Hamas não for desmantelado, ou se apenas nos disserem que foi desmantelado quando, na realidade, continua a existir sob outra forma — o Poder Judaico vai desmantelar o Governo", afirmou Ben‑Gvir em comunicado divulgado antes da reunião do gabinete de Netanyahu destinada a aprovar um plano de cessar‑fogo em Gaza e libertação de reféns.





[em atualização]