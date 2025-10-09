Hungria vai ser investigada por alegada espionagem em Bruxelas

A Comissão Europeia (CE) anunciou esta quinta-feira que vai investigar denúncias de espionagem do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, às instituições da União Europeia (UE).

Uma investigação conjunta de jornais europeus — "Direkt36" da Hungria, "Der Spiegel" da Alemanha, "Standard" da Áustria e "De Tjid" da Bélgica — aponta que Orbán mantinha serviços secretos no Parlamento Europeu, com infiltrados do Gabinete de Informação pelas instalações democráticas europeias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Estes espiões assumiam cargos oficiais para resolver assuntos financeiros e económicos, mas estes "diplomatas disfarçados" procuravam "todo o tipo de mexericos", por vezes, com algum descuido. Estes funcionários abordavam trabalhadores de Bruxelas a pedir que partilhassem informações internas, como atas de reuniões com diplomatas com estatuto secreto, em troca de dinheiro.

"Os espiões de Orbán usaram táticas agressivas sem precedentes num Estado-membro da UE, que lembram mais as práticas dos regimes russo ou chinês", lê-se no artigo publicado pelos jornais.

Um funcionário anónimo húngaro da CE confessou, em entrevista para a investigação, que rejeitou a proposta de recrutamento para espionagem, acreditando que estes infiltrados não procuravam promover os interesse húngaros, mas sim reforçar o poder político-económico do governo de Orbán.

Esta investigação abriu espaço para dúvidas sobre a legitimidade e reputação do atual comissário húngaro da UE, Olivier Várhelyi, já que as tentativas de infiltrar espiões aconteceram enquanto era embaixador da Hungria. Segundo as informações avançadas pelos jornais, Várhelyi foi responsável pela operação de espionagem na delegação da UE de 2015 até ao final de 2019.

"A Comissão toma nota dos relatórios de hoje que sugerem operações de espionagem por parte de um serviço de informações húngaro que visam a UE e os seus funcionários. Tais alegações são levadas muito a sério", reagiu um porta-voz da CE.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, Maxime Prévot, reagiu e diz que a espionagem em território belga não vai ser tolerada.

Desde que está no poder em 2010, Orbán tem vetado muitas propostas consideradas prioritárias pela UE, nomeadamente sobre o apoio militar à Ucrânia,

O Governo de Orbán continua a negar todas as alegações de espionagem dentro das instituições europeias.