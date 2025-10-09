NATO: Trump sugere expulsão de Espanha

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quinta‑feira que a NATO deve considerar a possibilidade de expulsar a Espanha da Aliança Atlântico, devido ao nível de investimento em Defesa do Governo de Madrid.

Durante uma reunião no Salão Oval com o Presidente da Finlândia, Alexander Stubb — líder do segundo país mais recente a aderir à NATO —, Trump defendeu que os líderes europeus devem pressionar Espanha a reforçar os seus compromissos com a aliança.

"Vocês vão ter de começar a falar com a Espanha", disse Trump. "Têm de lhes ligar e perguntar por que razão estão a ficar para trás", prosseguiu.

O Presidente norte-americano acrescentou: "Eles não têm desculpa para não o fazer. Mas tudo bem. Se calhar deviam mesmo expulsá-los da NATO".