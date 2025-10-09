NATO: Trump sugere expulsão de Espanha

09 out, 2025 - 21:05 • Reuters
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quinta‑feira que a NATO deve considerar a possibilidade de expulsar a Espanha da Aliança Atlântico, devido ao nível de investimento em Defesa do Governo de Madrid.
Durante uma reunião no Salão Oval com o Presidente da Finlândia, Alexander Stubb — líder do segundo país mais recente a aderir à NATO —, Trump defendeu que os líderes europeus devem pressionar Espanha a reforçar os seus compromissos com a aliança.
"Vocês vão ter de começar a falar com a Espanha", disse Trump. "Têm de lhes ligar e perguntar por que razão estão a ficar para trás", prosseguiu.
O Presidente norte-americano acrescentou: "Eles não têm desculpa para não o fazer. Mas tudo bem. Se calhar deviam mesmo expulsá-los da NATO".
Em junho, os membros da NATO acordaram aumentar significativamente as suas despesas militares para 5% do Produto Interno Bruto (PIB), uma das principais exigências de Trump, que há muito insiste para que os países europeus assumam maiores responsabilidades na sua própria defesa.
No entanto, o primeiro‑ministro espanhol, Pedro Sánchez, recusou‑se na altura a comprometer‑se com esse objetivo, considerando-o "incompatível com o nosso Estado social e com a nossa visão do mundo".
A Espanha aderiu à Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1982. A aliança de defesa coletiva, atualmente com 32 membros, voltou a estar no centro das atenções desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022, dando início à guerra terrestre mais sangrenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.