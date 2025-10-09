"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

Israelitas e palestinianos celebraram após o anúncio de cessar-fogo e de um acordo sobre os reféns. Depois do anúncio de um acordo quanto à primeira fase de um Acordo de paz entre Israel e Hamas, arrancam esta quinta-feira os primeiros passos para cumprir a proposta apresentada por Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América.
