Acordo Israel-Hamas

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

09 out, 2025 - 17:21 • Lara Castro

Israelitas e palestinianos celebraram após o anúncio de cessar-fogo e de um acordo sobre os reféns. Depois do anúncio de um acordo quanto à primeira fase de um Acordo de paz entre Israel e Hamas, arrancam esta quinta-feira os primeiros passos para cumprir a proposta apresentada por Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América.

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza
