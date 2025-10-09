Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 09 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acordo Israel-Hamas

Secretário-geral da ONU saúda acordo em Gaza como caminho para criação do Estado palestiniano

09 out, 2025 - 15:09 • Reuters

Guterres elogiou os Estados Unidos, o Qatar, o Egito e a Turquia pelo seu papel neste “avanço desesperadamente necessário” e apelou a um cessar-fogo permanente.

A+ / A-

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou esta quinta-feira o acordo para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza, considerando que representa um caminho para a autodeterminação do povo palestiniano.

Exorto todos a aproveitarem esta oportunidade importante para estabelecer um caminho político credível”, disse Guterres na ONU. “Um caminho para acabar com a ocupação, reconhecer o direito à autodeterminação do povo palestiniano e alcançar uma solução de dois estados”, vincou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O chefe da ONU defendeu o acesso total e sustentado dos trabalhadores humanitários a Gaza, onde o bombardeamento israelita que se seguiu ao ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023 criou uma crise humanitária e deslocou milhões de pessoas.

“As Nações Unidas estão prontas para dar todo o seu apoio”, disse Guterres, garantindo: “Nós e os nossos parceiros estamos preparados para agir – agora”.

“Temos a experiência, as redes de distribuição e as relações comunitárias necessárias para agir. Os suprimentos estão disponíveis e as nossas equipas estão de prontidão”, acrescentou.

Cessar-fogo em Gaza começa dentro de 24 horas, depois da reunião de governo israelita desta tarde

Cessar-fogo em Gaza começa dentro de 24 horas, depois da reunião de governo israelita desta tarde

Israel sublinha que depois deste período de 24 hor(...)

Guterres elogiou os Estados Unidos, o Qatar, o Egito e a Turquia pelo seu papel neste “avanço desesperadamente necessário” e apelou a um cessar-fogo permanente.

O ataque liderado pelo Hamas em 2023 ao sul de Israel matou 1200 pessoas, de acordo com os dados israelitas. Israel afirma que das 251 pessoas feitas reféns durante o ataque, 48 continuam desaparecidas, 20 das quais estão vivas.

A campanha de Israel matou mais de 67.000 pessoas em Gaza, a maioria das quais civis, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 09 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

Detenções na flotilha humanitária motivam protestos po(...)