Secretário-geral da ONU saúda acordo em Gaza como caminho para criação do Estado palestiniano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou esta quinta-feira o acordo para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza, considerando que representa um caminho para a autodeterminação do povo palestiniano.

“Exorto todos a aproveitarem esta oportunidade importante para estabelecer um caminho político credível”, disse Guterres na ONU. “Um caminho para acabar com a ocupação, reconhecer o direito à autodeterminação do povo palestiniano e alcançar uma solução de dois estados”, vincou.

O chefe da ONU defendeu o acesso total e sustentado dos trabalhadores humanitários a Gaza, onde o bombardeamento israelita que se seguiu ao ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023 criou uma crise humanitária e deslocou milhões de pessoas.

“As Nações Unidas estão prontas para dar todo o seu apoio”, disse Guterres, garantindo: “Nós e os nossos parceiros estamos preparados para agir – agora”.

“Temos a experiência, as redes de distribuição e as relações comunitárias necessárias para agir. Os suprimentos estão disponíveis e as nossas equipas estão de prontidão”, acrescentou.