Secretário-geral da ONU saúda acordo em Gaza como caminho para criação do Estado palestiniano

09 out, 2025 - 15:09 • Reuters
O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou esta quinta-feira o acordo para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza, considerando que representa um caminho para a autodeterminação do povo palestiniano.
“Exorto todos a aproveitarem esta oportunidade importante para estabelecer um caminho político credível”, disse Guterres na ONU. “Um caminho para acabar com a ocupação, reconhecer o direito à autodeterminação do povo palestiniano e alcançar uma solução de dois estados”, vincou.
O chefe da ONU defendeu o acesso total e sustentado dos trabalhadores humanitários a Gaza, onde o bombardeamento israelita que se seguiu ao ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023 criou uma crise humanitária e deslocou milhões de pessoas.
“As Nações Unidas estão prontas para dar todo o seu apoio”, disse Guterres, garantindo: “Nós e os nossos parceiros estamos preparados para agir – agora”.
“Temos a experiência, as redes de distribuição e as relações comunitárias necessárias para agir. Os suprimentos estão disponíveis e as nossas equipas estão de prontidão”, acrescentou.
Guterres elogiou os Estados Unidos, o Qatar, o Egito e a Turquia pelo seu papel neste “avanço desesperadamente necessário” e apelou a um cessar-fogo permanente.
O ataque liderado pelo Hamas em 2023 ao sul de Israel matou 1200 pessoas, de acordo com os dados israelitas. Israel afirma que das 251 pessoas feitas reféns durante o ataque, 48 continuam desaparecidas, 20 das quais estão vivas.
A campanha de Israel matou mais de 67.000 pessoas em Gaza, a maioria das quais civis, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.