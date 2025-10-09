​Trump pede detenção do "mayor" de Chicago e do governador do Illinois

09 out, 2025 - 03:26 • Reuters
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou esta quarta-feira à detenção do presidente da Câmara de Chicago, Brandon Johnson, e do governador do Illinois, JB Pritzker, ambos democratas.
A ameaça acontece numa altura em que a Administração Trump prepara o envio de militares para as ruas de Chicago, a terceira maior cidade do país.
Nem o “mayor” de Chicago nem o governador do Illinois foram acusados de qualquer crime, mas ambos têm-se destacado como críticos da política migratória de Trump e da presença da Guarda Nacional em cidades lideradas por democratas.
O apelo à detenção de responsáveis eleitos surge no mesmo dia em que James Comey, antigo diretor do FBI e adversário de longa data de Trump, se declarou inocente em tribunal, após ser acusado de falso testemunho e obstrução a uma investigação do Congresso — o primeiro de vários críticos políticos do ex-presidente a enfrentar uma acusação formal sob o atual governo.
Na sua plataforma Truth Social, Trump acusou Johnson e Pritzker de “falharem na proteção dos agentes do ICE”, referindo-se aos funcionários da agência de imigração e alfândega (Immigration and Customs Enforcement).
“O presidente da Câmara de Chicago devia estar preso por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!”, escreveu Trump.
Na segunda-feira, Johnson assinou uma ordem executiva que estabelece uma “zona livre de ICE”, proibindo os agentes federais de utilizarem propriedades municipais nas suas operações.
Em resposta às acusações, afirmou: “Esta não é a primeira vez que Trump tenta mandar prender injustamente um homem negro. Eu não vou a lado nenhum.”
Pritzker, apontado como potencial candidato democrata às presidenciais de 2028, também reagiu nas redes sociais: “Trump está agora a pedir a prisão de representantes eleitos que controlam os seus abusos de poder. O que mais falta para o autoritarismo total?”