EUA

​Trump pede detenção do "mayor" de Chicago e do governador do Illinois

09 out, 2025 - 03:26 • Reuters

Líderes democratas na mira do Presidente norte-americano, que ameaça endurecer a perseguição aos seus adversários. Brandon Johnson e JB Pritzker são contra o destacamento de militares para as ruas da terceira maior cidade dos Estados Unidos.

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou esta quarta-feira à detenção do presidente da Câmara de Chicago, Brandon Johnson, e do governador do Illinois, JB Pritzker, ambos democratas.

A ameaça acontece numa altura em que a Administração Trump prepara o envio de militares para as ruas de Chicago, a terceira maior cidade do país.

Nem o “mayor” de Chicago nem o governador do Illinois foram acusados de qualquer crime, mas ambos têm-se destacado como críticos da política migratória de Trump e da presença da Guarda Nacional em cidades lideradas por democratas.

O apelo à detenção de responsáveis eleitos surge no mesmo dia em que James Comey, antigo diretor do FBI e adversário de longa data de Trump, se declarou inocente em tribunal, após ser acusado de falso testemunho e obstrução a uma investigação do Congresso — o primeiro de vários críticos políticos do ex-presidente a enfrentar uma acusação formal sob o atual governo.

Na sua plataforma Truth Social, Trump acusou Johnson e Pritzker de “falharem na proteção dos agentes do ICE”, referindo-se aos funcionários da agência de imigração e alfândega (Immigration and Customs Enforcement).

“O presidente da Câmara de Chicago devia estar preso por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!”, escreveu Trump.

Na segunda-feira, Johnson assinou uma ordem executiva que estabelece uma “zona livre de ICE”, proibindo os agentes federais de utilizarem propriedades municipais nas suas operações.

Em resposta às acusações, afirmou: “Esta não é a primeira vez que Trump tenta mandar prender injustamente um homem negro. Eu não vou a lado nenhum.”

Pritzker, apontado como potencial candidato democrata às presidenciais de 2028, também reagiu nas redes sociais: “Trump está agora a pedir a prisão de representantes eleitos que controlam os seus abusos de poder. O que mais falta para o autoritarismo total?”

