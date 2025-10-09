​Trump pede detenção do "mayor" de Chicago e do governador do Illinois

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou esta quarta-feira à detenção do presidente da Câmara de Chicago, Brandon Johnson, e do governador do Illinois, JB Pritzker, ambos democratas.



A ameaça acontece numa altura em que a Administração Trump prepara o envio de militares para as ruas de Chicago, a terceira maior cidade do país.

Nem o “mayor” de Chicago nem o governador do Illinois foram acusados de qualquer crime, mas ambos têm-se destacado como críticos da política migratória de Trump e da presença da Guarda Nacional em cidades lideradas por democratas.

O apelo à detenção de responsáveis eleitos surge no mesmo dia em que James Comey, antigo diretor do FBI e adversário de longa data de Trump, se declarou inocente em tribunal, após ser acusado de falso testemunho e obstrução a uma investigação do Congresso — o primeiro de vários críticos políticos do ex-presidente a enfrentar uma acusação formal sob o atual governo.