Von der Leyen sobrevive a duas moções de censura no Parlamento Europeu

A Presidente da Comissão Europeia sobreviveu a duas votações de moções de censura no Parlamento Europeu, esta quinta-feira.

A primeira moção de censura foi proposta pelo grupo de extrema-direita "Patriotas pela Europa", tendo sido rejeitado com 378 votos contra e apenas 179 a favor.

Já a segunda votação decorreu por proposta de partidos de extrema-esquerda, tendo sido rejeitada com 383 votos contra e só 133 a favor.

Os resultados são melhores do que a última vez que Ursula von der Leyen teve de enfrentar uma moção de censura, em julho, que foi chumbada na altura apenas por 360 eurodeputados.

Ao todo, o Parlamento Europeu é ocupado por 720 representantes de vários partidos europeus.