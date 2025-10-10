Menu
Alerta de tsunami após sismo de 7,8 na Passagem de Drake

10 out, 2025 - 22:24 • Reuters

Epicentro do terramoto localizado na faixa de mar situada entre o extremo sul da América do Sul e a Antártida,

A+ / A-

Foi levantado o alerta de tsunami emitido esta sexta-feira após um sismo de magnitude 7,8 ter abalado a Passagem de Drake, uma faixa de mar situada entre o extremo sul da América do Sul e a Antártida, informou esta sexta-feira o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A autoridade marítima chilena SHOA também emitiu um alerta de tsunami por precaução para o território antártico do país, tendo as autoridades pedido à população que evacuasse as zonas costeiras.

As autoridades chilenas tinham alertado para possíveis impactos nas bases militares Prat e O'Higgins, localizadas no extremo da Antártida, bem como em Cabo de Hornos, um pequeno município situado numa península insular no ponto mais meridional da Terra do Fogo.

O sismo ocorreu pouco antes das 17h30, hora local (20h30 em Lisboa), e, pouco mais de uma hora depois, as autoridades retiraram os alertas de tsunami.

As águas profundas e o mar agitado e ventoso da Passagem de Drake tornam menos provável que as ondas de tsunami ganhem intensidade antes de atingir terra.

[notícia atualizada às 23h22]

