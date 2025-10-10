Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Alerta de tsunami após sismo de 7,8 na Passagem de Drake

10 out, 2025 - 22:24 • Reuters

Epicentro do terramoto localizado na faixa de mar situada entre o extremo sul da América do Sul e a Antártida,

A+ / A-

Um alerta de tsunami foi emitido esta sexta-feira após um sismo de magnitude 7,8 ter abalado a Passagem de Drake, uma faixa de mar situada entre o extremo sul da América do Sul e a Antártida, informou esta sexta-feira o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros.

A autoridade marítima chilena SHOA emitiu um alerta de tsunami por precaução para o território antártico do país, tendo as autoridades pedido à população que evacuasse as zonas costeiras.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 10 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)