Alerta de tsunami após sismo de 7,8 na Passagem de Drake

10 out, 2025 - 22:24 • Reuters
Um alerta de tsunami foi emitido esta sexta-feira após um sismo de magnitude 7,8 ter abalado a Passagem de Drake, uma faixa de mar situada entre o extremo sul da América do Sul e a Antártida, informou esta sexta-feira o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros.
A autoridade marítima chilena SHOA emitiu um alerta de tsunami por precaução para o território antártico do país, tendo as autoridades pedido à população que evacuasse as zonas costeiras.
[em atualização]