Alerta de tsunami em vários países após sismo de 7,5 nas Filipinas

Um sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira de manhã ao largo da costa sul das Filipinas, informou a agência sismológica do país.

O tremor de terra levou à emissão de alertas de tsunami em vários países - Filipinas, Indonésia a Palau - e ao apelo às populações costeiras próximas para que se desloquem para zonas mais elevadas.

De acordo com o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (Phivolcs), o abalo foi registado no mar, ao largo da localidade de Manay, na província de Davao Oriental, na região de Mindanao.

Inicialmente, a magnitude do sismo foi estimada em 7,6, mas foi posteriormente revista para 7,5. A profundidade foi fixada em 20 quilómetros.

A agência advertiu para a possibilidade de réplicas e de danos materiais significativos. Já o Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta, sublinhando que ondas perigosas poderiam atingir as zonas costeiras num raio de até 300 quilómetros a partir do epicentro.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico indicou que, nas Filipinas, poderiam formar-se ondas entre 1 e 3 metros acima do nível da maré.

