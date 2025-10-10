Ataques russos deitam luz abaixo em Kiev e outras regiões da Ucrânia

Um ataque russo com mais de 450 drones e mais de 30 mísseis provocou apagões em nove regiões da Ucrânia, esta sexta-feira.

A informação vem do Presidente ucraniano nas suas redes sociais, que refere que vários sistemas energéticos críticos foram atacados durante a madrugada desta sexta-feira.

Volodymyr Zelensky diz que há, neste momento, a registar a morte de uma criança, em Zaporíjia, e mais 20 feridos, nos vários locais atingidos.



As regiões que estão, neste momento, sem luz são Kiev, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odesa e Dnipro, segundo o chefe de Estado da Ucrânia.

O líder realça que estes ataques acontecem perto do começo do período do inverno, em que a energia é indispensável para lidar com o frio crítico que se vive naquela região do mundo.

"Juntos, podemos proteger as pessoas deste terror. Precisamos de ação decisiva dos Estados Unidos, da Europa e do G7, com apoio aéreo e sanções reforçadas", apela.