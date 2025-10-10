Ataques russos matam criança e causam apagões em várias regiões da Ucrânia

10 out, 2025 - 07:50 • João Malheiro , Daniela Espírito Santo com Reuters
Ataques russos a várias regiões da Ucrânia mataram uma criança e causaram pelo menos 21 feridos, esta madrugada.
De acordo com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, as forças russas lançaram 450 drones e mais de 30 mísseis balísticos visando, sobretudo, infraestruturas energéticas. Os ataques provocaram apagões em nove regiões do país, esta sexta-feira.
As regiões que estão, neste momento, sem luz são Kiev, Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odesa e Dnipro, segundo o chefe de Estado da Ucrânia.
Também nas redes sociais, Zelensky promete que a Ucrânia vai responder aos ataques que vitimaram uma criança em Zaporíjia e visaram a capacidade energética do país numa altura fulcral.
Os ataques acontecem perto do começo do período do inverno, em que a energia é indispensável para lidar com o frio crítico que se vive naquela região do mundo.
"Juntos, podemos proteger as pessoas deste terror. Precisamos de ação decisiva dos Estados Unidos, da Europa e do G7, com apoio aéreo e sanções reforçadas", apela o Presidente ucraniano.
[Notícia atualizada às 09h07 de 10 de outubro de 2025 para acrescentar mais detalhes]