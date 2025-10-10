Autoridades impedem ataque terrorista contra primeiro-ministro belga

A polícia belga deteu três homens suspeitos de planear um ataque terrorista que tinha como alvo o primeiro-ministro do país.

Os três suspeitos são jovens de 18, 23 e 24 anos que planeavam um ataque de inspiração jihadista contra Bart De Wever.

Uma bomba artesanal foi localizada pela polícia na casa de um dos suspeitos. Noutra casa, foi encontrada uma impressora 3D que as autoridades suspeitam que podia servir para fabricar peças para o atentado.

As detenções ocorreram na cidade de Antuérpia. Um dos suspeitos foi libertado, no entretanto.

Os restantes dois foram interrogados durante a noite e devem ser presentes a juiz esta sexta-feira.