Casa Branca critica Nobel da Paz por "colocar política acima da paz"

10 out, 2025 - 12:23 • João Malheiro
O porta-voz da Casa Branca critica a decisão de atribuir o Nobel da Paz María Corina Machado, por colocar "política acima da paz".
Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), Steven Cheung diz que Donald Trump vai "continuar a fazer acordos de paz históricos, acabar com guerras e a salvar vidas", numa referência à ideia de que o atual Presidente dos Estados Unidos era digno de ser laureado com o prémio.
"Tem o coração de um humanitário e nunca haverá capaz de mover montanhas com a sua força de vontade como ele", escreve, ainda, o porta-voz.
O Prémio Nobel da Paz 2025 foi atribuído à opositora venezuelana María Corina Machado, ex-deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014, anunciou hoje o Comité Nobel norueguês.
Corina Machado foi premiada "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia", explicou a organização do Nobel.
Nascida em 1967, na Venezuela, Maria Corina Machado é uma das principais vozes da oposição democrática ao regime de Nicolás Maduro, tendo sido candidata nas eleições presidenciais de julho de 2024.
No entanto, foi impedida de concorrer quando, em janeiro de 2024, o Supremo Tribunal de Justiça a proibiu de ocupar cargos públicos durante 15 anos.