Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Casa Branca critica Nobel da Paz por "colocar política acima da paz"

10 out, 2025 - 12:23 • João Malheiro

Steven Cheung diz que Donald Trump vai "continuar a fazer acordos de paz históricos, acabar com guerras e a salvar vidas".

A+ / A-

O porta-voz da Casa Branca critica a decisão de atribuir o Nobel da Paz María Corina Machado, por colocar "política acima da paz".

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), Steven Cheung diz que Donald Trump vai "continuar a fazer acordos de paz históricos, acabar com guerras e a salvar vidas", numa referência à ideia de que o atual Presidente dos Estados Unidos era digno de ser laureado com o prémio.

"Tem o coração de um humanitário e nunca haverá capaz de mover montanhas com a sua força de vontade como ele", escreve, ainda, o porta-voz.

O Prémio Nobel da Paz 2025 foi atribuído à opositora venezuelana María Corina Machado, ex-deputada da Assembleia Nacional da Venezuela entre 2011 e 2014, anunciou hoje o Comité Nobel norueguês.

Corina Machado foi premiada "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia", explicou a organização do Nobel.

Nascida em 1967, na Venezuela, Maria Corina Machado é uma das principais vozes da oposição democrática ao regime de Nicolás Maduro, tendo sido candidata nas eleições presidenciais de julho de 2024.

No entanto, foi impedida de concorrer quando, em janeiro de 2024, o Supremo Tribunal de Justiça a proibiu de ocupar cargos públicos durante 15 anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)