Filipinas. Novo terramoto de pelo menos 6.5 volta a acionar alarmes de tsunami

A Agência Filipina de Sismologia acaba de emitir um alerta de tsunami, devido a um sismo de pelo menos 6.5 na escala de Richter, com a possibilidade de subir para uma magnitude de 6.9, com epicentro no mar, ao largo da cidade de Mindanao.

A agência conselha a população nas áreas costeiras a deslocar-se para zonas mais altas e para o interior do território.

Esta manhã, outro terramoto de 7.4 já tinha sido registado no território, tendo provocado pelo menos dois mortos.

O mais recente balanço é feito à Reuters pela Defesa Civil regional das Filipinas, que dá ainda conta da destruição de casas, pontes e outras infraestruturas.

A agência advertiu para a possibilidade de réplicas e de danos materiais significativos.

Estes abalos surgem apenas duas semanas depois de outro sismo, de 6.9 na escala de Richter, ter afetado a mesma região e causado pelo menos 74 mortos.