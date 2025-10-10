Menu
Filipinas. Novo terramoto de pelo menos 6.5 volta a acionar alarmes de tsunami

10 out, 2025 - 12:31 • João Malheiro , João Cunha

A agência conselha a população nas áreas costeiras a deslocar-se para zonas mais altas e para o interior do território.

A Agência Filipina de Sismologia acaba de emitir um alerta de tsunami, devido a um sismo de pelo menos 6.5 na escala de Richter, com a possibilidade de subir para uma magnitude de 6.9, com epicentro no mar, ao largo da cidade de Mindanao.

Esta manhã, outro terramoto de 7.4 já tinha sido registado no território, tendo provocado pelo menos dois mortos.

O mais recente balanço é feito à Reuters pela Defesa Civil regional das Filipinas, que dá ainda conta da destruição de casas, pontes e outras infraestruturas.

A agência advertiu para a possibilidade de réplicas e de danos materiais significativos.

Estes abalos surgem apenas duas semanas depois de outro sismo, de 6.9 na escala de Richter, ter afetado a mesma região e causado pelo menos 74 mortos.

