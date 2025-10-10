Filipinas. Pelo menos dois mortos depois de terramoto de 7.4

Há pelo menos dois mortos a registar na sequência de um terramoto de 7.4 na escala de Richter esta sexta-feira, nas Filipinas.

O mais recente balanço é feito à Reuters pela Defesa Civil regional das Filipinas, que dá ainda conta da destruição de casas, pontes e outras infraestruturas.

O tremor de terra tinha levado à emissão de alertas de tsunami em vários países - Filipinas, Indonésia a Palau - e ao apelo às populações costeiras próximas para que se desloquem para zonas mais elevadas. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico indicou que, nas Filipinas, poderiam formar-se ondas entre 1 e 3 metros acima do nível da maré.

Entretanto, o aviso de tsunami foi suspenso e a ameaça aos territórios terá já passado.

De acordo com o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (Phivolcs), o abalo foi registado no mar, ao largo da localidade de Manay, na província de Davao Oriental, na região de Mindanao.

Inicialmente, a magnitude do sismo foi estimada em 7,6, mas foi posteriormente revista para 7.4. A profundidade foi fixada em 20 quilómetros.

A agência advertiu para a possibilidade de réplicas e de danos materiais significativos.

Este abalo surge apenas duas semanas depois de outro sismo, de 6.9 na escala de Richter, ter afetado a mesma região e causado pelo menos 74 mortos.

[Notícia atualizada às 08h59 de 10 de outubro de 2025 para atualizar o número de mortos]