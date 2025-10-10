Hamas e outros grupos palestinianos rejeitam "tutela estrangeira" de Gaza

O Hamas, a Jihad Islâmica e a Frente Popular para a Libertação da Palestina rejeitam qualquer forma de "tutela estrangeira" na Faixa de Gaza. Os três grupos, em comunicado conjunto divulgado esta sexta-feira, sublinham que a governação do território é uma questão puramente interna dos palestinianos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As organizações manifestaram ainda disponibilidade para beneficiar da participação árabe e internacional no processo de reconstrução do enclave. O cessar-fogo na Faixa de Gaza, ao abrigo do acordo patrocinado por Donald Trump e países árabes, entrou esta sexta-feira em vigor após dois anos de guerra.

Mais de 200 mil pessoas regressaram esta sexta-feira ao norte da Faixa de Gaza, indicou a Defesa Civil do enclave palestiniano, no dia da entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita Hamas. Nas horas anteriores à entrada em vigor da suspensão dos combates, as forças israelitas mataram pelo menos 19 palestinianos no território, de acordo com dados dos hospitais que receberam os corpos das vítimas. A agência de notícias palestiniana Wafa relatou vários ataques aéreos contra diferentes locais do enclave palestiniano na manhã desta sexta-feira e até à entrada em vigor da trégua. Fontes do enclave consultadas pela agência de notícias EFE indicaram que a maioria dos bombardeamentos na Faixa de Gaza, que está encerrada à imprensa internacional há dois anos, ocorreu antes das 12h00 (10h00 em Lisboa). "O acordo de cessar-fogo entrou em vigor às 12h00", anunciou o Exército israelita em comunicado.

