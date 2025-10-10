Israel poderá ter violado cessar-fogo com novos ataques em Gaza

Israel terá violado o cessar-fogo de 24 horas que devia estar a decorrer depois da primeira fase do plano de paz na Faixa de Gaza ter sido ratificada esta quinta-feira, de tarde.

Segundo relatos recolhidos pela CNN, forças israelitas bombardearam Khan Younis e a cidade de Gaza durante a madrugada desta sexta-feira.

Drones e outro tipo de artilharia terão danificado bairros como Al-Sabra e Tal Al-Hawa na cidade de Gaza e um vídeo recolhido pela Reuters mostra uma explosão por volta das 23h00 de quinta-feira, num local indeterminado.

A CNN sublinha, ainda, que, apesar de estar previsto um cessar-fogo imediato de 24 horas, após o plano de paz ser ratificado pelo governo israelita, não é claro se a ordem para terminar os ataques à Faixa de Gaza já foi dado ao exército de Israel, por parte de Benjamim Netanyahu.

A primeira fase do plano, proposto por Donald Trump, prevê um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, ao fim de dois anos de guerra e de milhares de mortos.

Os 48 reféns em poder do Hamas devem regressar a Israel nas 72 horas seguintes. Estima-se que cerca de duas dezenas de reféns estejam vivos.

O líder do Hamas no exílio, Khalil Al-Hayya, afirmou ter recebido garantias dos Estados Unidos e de outros mediadores de que a guerra chegou ao fim.

