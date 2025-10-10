Menu
França

Macron volta a nomear Lecornu primeiro-ministro

10 out, 2025 - 21:14 • Reuters

"Precisamos de terminar esta crise política que exaspera o povo francês", afirma esta sexta-feira Sébastien Lecornu.

A+ / A-

O Presidente francês, Emmanuel Macron, renomeou esta sexta-feira Sébastien Lecornu como primeiro-ministro.

O chefe do Governo francês encarregou-o de formar um novo Governo, informou o gabinete de Macron em comunicado, na esperança de que o Orçamento do Estado de 2026 seja aprovado.

"Precisamos de terminar esta crise política que exaspera o povo francês e que é prejudicial à imagem de França e aos seus interesses", declarou Sébastien Lecornu, que terá de apresentar um orçamento ao parlamento até ao final do dia da próxima segunda-feira.

"Eu aceito – por dever – a missão que me foi confiada pelo Presidente da República", garante.

A oposição política argumenta que a melhor solução seria convocar eleições legislativas antecipadas ou renunciar.

O presidente do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional, Jordan Bardella, já disse que vai votar contra o novo Governo.

Recorde-se que Lecornu demitiu-se no início da semana passada por considerar que não tinha condições para continuar a negociar o Orçamento e medidas de austeridade com a oposição.


