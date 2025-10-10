​Maria Corina Machado dedica Nobel da Paz ao "povo sofredor" da Venezuela e a Trump

Veja também: Nobel da Paz atribuído a María Corina Machado

"Não tenho palavras". María Corina Machado em choque por receber Nobel da Paz A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, dedica o Prémio Nobel da Paz ao "povo sofredor" do seu país e ao Presidente norte-americano, Donald Trump, por todo o apoio concedido. Principal rosto da oposição ao regime de Nicolás Maduro, Maria Corina Machado foi esta sexta-feira distinguida pelo comité norueguês do Nobel, pelos seus esforços para uma transição democrática pacífica na Venezuela.

A Nobel da Paz de 2025 vive na clandestinidade há mais de um ano, após as últimas eleições, manchadas por acusações de fraude, que deram, mais uma vez, a vitória a Nicolás Maduro. Numa mensagem publicada nas redes sociais, Maria Corina Machado diz que a distinção é o “reconhecimento da luta de todos os venezuelanos” e “representa um impulso decisivo” para a missão de “conquistar a Liberdade”.

“Estamos à beira da vitória e, hoje mais do que nunca, contamos com o Presidente Trump, com o povo dos Estados Unidos, com os povos da América Latina e com as nações democráticas de todo o mundo como os nossos principais aliados na concretização da Liberdade e da democracia”, apela a líder da oposição venezuelana. Corina Machado termina a mensagem dedicando o prémio ao povo venezuelano e ao Presidente Trump, “pelo apoio decisivo à nossa causa”. Num comunicado mais extenso também divulgado nas redes sociais, Maria Corina Machado aceita o Nobel da Paz e deixa duras críticas aos governos dos últimas duas décadas. "Os venezuelanos têm sofrido durante 26 anos de violência e humilhação às mãos de uma tirania obcecada em submeter os cidadãos e quebrar a alma da nação."

Com raízes portuguesas, a líder da oposição na Venezuela acusa o regime de Maduro de crimes contra a humanidade. "A máquina de opressão tem sido brutal e sistemática, caracterizada por detenções, torturas, desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais, que constituem crimes contra a humanidade e terrorismo de Estado", denunciou.