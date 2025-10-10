Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Não tenho palavras". María Corina Machado em choque por receber Nobel da Paz

10 out, 2025 - 12:00 • Lusa

"Enquanto líder do movimento pela democracia na Venezuela, María Corina Machado é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos", sublinhou o Comité.

A+ / A-

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado admitiu estar "em choque" por ter recebido o Prémio Nobel da Paz, atribuído em Oslo, num vídeo enviado pela sua equipa de imprensa à agência de notícias francesa AFP.

"Não tenho palavras", admitiu, numa chamada em que recebeu a notícia da atribuição do prémio, diretamente do presidente do Comité do Nobel, Kristian Berg Harpviken.

"Estou em choque!", ouve-se Maria Machado a dizer, noutra chamada, a Edmundo González Urrutia, que a substituiu como candidato nas últimas eleições presidenciais devido à sua inelegibilidade política.

"O que é isto? Não acredito", insiste a líder da oposição, de 58 anos, que vive escondida na Venezuela.

O Comité norueguês do Nobel anunciou esta sexta-feira que o Prémio Nobel da Paz 2025 foi atribuído à opositora venezuelana María Corina Machado "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

"Enquanto líder do movimento pela democracia na Venezuela, María Corina Machado é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos", sublinhou o Comité.

Nascida em 1967, na Venezuela, Maria Corina Machado é uma das principais vozes da oposição democrática ao regime de Nicolás Maduro, tendo sido candidata favorita à vitória nas eleições presidenciais de julho de 2024.

No entanto, foi impedida de concorrer quando, em janeiro de 2024, o Supremo Tribunal de Justiça, alinhado com o Governo de Maduro, a proibiu de ocupar cargos públicos durante 15 anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)