Príncipe William emociona-se em documentário sobre o impacto do suicídio

O príncipe de Gales mostrou-se visivelmente comovido num novo documentário, que retrata o impacto devastador do suicídio, lançado por ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental.

William conversou em Cardiff com Rhian Mannings, que perdeu o filho de um ano em 2012, e cinco dias depois perdeu o marido, que se suicidou.



Desde então, Rhian criou uma instituição de caridade para o luto - e a Fundação Real do príncipe William está a contribuir com 1 milhão de libras para desenvolver uma Rede Nacional de Prevenção ao Suicídio.

Segundo a BBC, a rede que funcionará em todo o Reino Unido, trabalhará para compreender melhor as causas profundas do suicídio e oferecer apoio às pessoas afetadas.

Numa conversa emocionante, capturada pela câmara, Rhian Mannings contou ao príncipe que o seu marido se suicidou cinco dias depois de o casal ter enfrentado a morte do seu filho de um ano.

Durante a conversa, a britânica recordou a dor e as perguntas sem resposta deixadas pela perda e apelou à quebra do silêncio sobre o tema. Ao perguntar-lhe o que diria ao marido se pudesse, Rhian respondeu que gostaria apenas de saber “por que não falou comigo”.

“É muito difícil explicar a sensação de luto. O vazio, a dor física, a cabeça dói, os membros doem, a pessoa sente dor. Mas quando se perde alguém por suicídio, ficam muitas perguntas sem resposta. Mas espero que, ao aumentar a consciencialização sobre o que é, mas também sobre os efeitos que tem nos que ficam para trás. O que faz com que as pessoas se vão embora e nunca mais voltem para casa. Vamos unir-nos, vamos falar sobre o assunto. Vamos pôr as pessoas públicas a falar sobre o assunto. Podemos ajudar-nos uns aos outros; isto não tem de ser o que acontece”, afirmou Rhian.