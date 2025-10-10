Príncipe William emociona-se em documentário sobre o impacto do suicídio

10 out, 2025 - 09:16 • Olímpia Mairos
O príncipe de Gales mostrou-se visivelmente comovido num novo documentário, que retrata o impacto devastador do suicídio, lançado por ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental.
William conversou em Cardiff com Rhian Mannings, que perdeu o filho de um ano em 2012, e cinco dias depois perdeu o marido, que se suicidou.
Desde então, Rhian criou uma instituição de caridade para o luto - e a Fundação Real do príncipe William está a contribuir com 1 milhão de libras para desenvolver uma Rede Nacional de Prevenção ao Suicídio.
Segundo a BBC, a rede que funcionará em todo o Reino Unido, trabalhará para compreender melhor as causas profundas do suicídio e oferecer apoio às pessoas afetadas.
Numa conversa emocionante, capturada pela câmara, Rhian Mannings contou ao príncipe que o seu marido se suicidou cinco dias depois de o casal ter enfrentado a morte do seu filho de um ano.
Durante a conversa, a britânica recordou a dor e as perguntas sem resposta deixadas pela perda e apelou à quebra do silêncio sobre o tema. Ao perguntar-lhe o que diria ao marido se pudesse, Rhian respondeu que gostaria apenas de saber “por que não falou comigo”.
“É muito difícil explicar a sensação de luto. O vazio, a dor física, a cabeça dói, os membros doem, a pessoa sente dor. Mas quando se perde alguém por suicídio, ficam muitas perguntas sem resposta. Mas espero que, ao aumentar a consciencialização sobre o que é, mas também sobre os efeitos que tem nos que ficam para trás. O que faz com que as pessoas se vão embora e nunca mais voltem para casa. Vamos unir-nos, vamos falar sobre o assunto. Vamos pôr as pessoas públicas a falar sobre o assunto. Podemos ajudar-nos uns aos outros; isto não tem de ser o que acontece”, afirmou Rhian.
O príncipe perguntou a Rhian como tinha lidado com a situação, continuado a criar os dois filhos.
“Olho para trás e ainda não sei como sobrevivemos”, disse Rhian.
“Infelizmente, ainda há muito estigma em torno do suicídio. Sentiu isso na altura?”, perguntou o príncipe William.
“Fiquei bastante surpreendida com isso. Nunca tinha sido afetada pelo suicídio. Era algo que acontecia nas notícias. Ninguém falava sobre isso”, disse-lhe Rhian, numa conversa na sua cozinha, em Cardiff.
Visivelmente comovido, William admitiu a dificuldade de abordar o assunto e perguntou a Rhian o que diria ao marido Paul para evitar o seu suicídio.
“‘Por que não falaste comigo?’” Eu pergunto isso a mim mesma todos os dias. Ele ficou absolutamente devastado, continuava a culpar-se”, disse.
“Mas eu gostaria apenas de me sentar com ele assim e dizer: ‘Por que não vieste ter comigo?’ Porque ele perdeu tanta alegria. E nós teríamos ficado bem. Acho que isso é o mais difícil, nós teríamos ficado bem”, prosseguiu.
Ao ouvir a resposta, o príncipe de Gales emociona-se e parece lutar contra as lágrimas. Questionado se se está a sentir bem, William pede desculpa e confessa que “é muito difícil fazer estas questões”.
O filme assinala também o lançamento da Rede Nacional de Prevenção do Suicídio, criada pela Royal Foundation, que destina mais de um milhão de libras ao reforço do apoio psicológico e à cooperação entre organizações em todo o Reino Unido.