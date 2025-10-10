Procuradora-geral de Nova Iorque e adversária de Trump acusada de fraude bancária

10 out, 2025 - 23:04 • Reuters
A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James — rival de longa data de Donald Trump — foi acusada de mentir numa declaração de hipoteca bancária.
Um júri em Alexandria, Virgínia, emitiu uma acusação formal contra Letitia James, imputando-lhe um crime de fraude bancária e outro de falsa declaração a uma instituição de crédito.
Esta foi a segunda acusação proferida em poucas semanas contra uma figura pública de relevo que se opõe a Trump, depois de o antigo diretor do FBI James Comey também ter sido acusado de prestar falsas declarações e obstrução de uma investigação do Congresso — acusações que nega.
Os dois casos judiciais acontecem depois de o Presidente norte-americano ter apelado publicamente à procuradora-geral, Pam Bondi, que processasse os seus adversários.
O Departamento de Justiça também abriu investigações ao senador Adam Schiff e à governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, entre outros.
Até agora, nem Schiff nem Cook foram formalmente acusados, e ambos rejeitam qualquer ilegalidade.
Letitia James, que é democrata, afirmou em comunicado que continuará a exercer o cargo de principal autoridade da lei no Estado de Nova Iorque, qualificando as acusações como “uma continuação da desesperada instrumentalização do nosso sistema de justiça por parte do Presidente”.