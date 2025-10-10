Quem é María Corina Machado, a vencedora do Nobel da Paz?

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, recebeu esta sexta-feira o Prémio Nobel da Paz. É, segundo o Comité Nobel Norueguês, "um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos".

Mereceu-o pelo "trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia", afirmou o comité.

Corina Machado, a opositora política com raízes portuguesas

Formada em Engenharia Industrial e especialista em Finanças, María Corina Machado, de 58 anos, nasceu em Caracas, Venezuela. O último apelido é uma herança "de uma família de Portugal, com já vários séculos na Venezuela", partilhou em entrevista à agência Lusa em 2023.



É filha de um empresário na indústria siderúrgica e de uma psicóloga e cresceu, por isso, num berço de classe alta – origens que são ativamente alvo de críticas por parte do partido socialista que governa a Venezuela.



A família empreendedora da "dama de ferro", nome inspirado no negócio da família, que também era a alcunha da antiga primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, inspirou-lhe a olhar para o mercado de trabalho com uma visão liberal da economia, defendendo o mercado livre.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Enquanto trabalhava na empresa de aço e outros metais da família, a Venezuela vivia uma profunda crise política durante o Governo de Hugo Chávez e Corina Machado fundou o grupo civil "Súmate". Recolheu mais de quatro milhões de assinaturas para o referendo revogatório contra o antigo Presidente, em 2004.

O Governo chavista acusou-a de receber financiamento estrangeiro e conspirar contra o Estado. María Corina Machado negou sempre estas acusações, mas esta experiência assinalou o seu primeiro passo no teatro político como opositora às forças principais.

Como a líder da oposição caminhou até à política?

O negócio familiar foi expropriada pelo Governo de Hugo Chávez em 2010 e, dois anos depois, Corina Machado candidatou-se pela primeira vez nas primárias da oposição para enfrentar o antigo Presidente. Henrique Capriles acabou por liderar a oposição nestas presidenciais e Chávez foi reeleito.

"Vente Venezuela", um partido político de orientação liberal, foi fundado pela opositora em 2013. A liderança de Machado distinguiu-se por uma rejeição absoluta ao modelo socialista e recusava qualquer diálogo com Nicolás Maduro, eleito presidente da Venezuela desde 2013.

Em 2023, lançou-se novamente como candidata à presidência e venceu com 93% dos votos nas primárias da oposição na Venezuela, um total de dois milhões de votos. Fez uma campanha estratégica pelas cidades mais pequenas, por vezes a pé, e aproximou-se das comunidades, somando apoiantes com grandes multidões nos comícios.