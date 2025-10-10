Menu
  • 10 out, 2025
Estados Unidos

Vários mortos e 19 desaparecidos após rebentamento em empresa de explosivos militares

10 out, 2025 - 17:53 • Ricardo Vieira, com Reuters

Incidente aconteceu numa instalação no estado norte-americano do Tennessee. “Pensei que a casa tinha desabado comigo lá dentro”, contou um morador nas proximidades da empresa.

Várias pessoas morreram e 19 estão desaparecidas após uma explosão registada esta sexta-feria numa empresa de explosivos militares, do estado norte-americano do Tennessee. O balanço foi atualizado pela polícia.

A empresa Accurate Energetic Systems fica situada numa zona florestal, entre os condados de Hickman and Humphreys, e a explosão considerada "devastadora" pelas autoridades foi sentida em habitações nas imediações e provocou pequenos focos de incêndio.

“Temos, neste momento, 19 pessoas dadas como desaparecidas,” afirmou o xerife Chris Davis. “Podemos confirmar que há vítimas mortais", adiantou a mesma fonte.

A explosão na empresa de explosivos militares aconteceu pelas 7h45 (hora local) e as autoridades conseguiram controlar a situação ao final da manhã.

A empresa fica situada a uma hora da cidade de Nashville.

Os relatos dos moradores descrevem momentos de grande sobressalto na sequência da explosão.

“Pensei que a casa tinha desabado comigo lá dentro,” contou Gentry Stover à agência Associated Press.

“Vivo muito perto da Accurate e, cerca de 30 segundos depois de acordar, percebi que só podia ter sido isso", adiantou o vizinho da empresa.

[notícia atualizada às 20h24]

